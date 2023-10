Politie neemt hondje in beslag dat 48 uur alleen op Utrechtse hotelkamer doorbracht

De politie heeft donderdag in Utrecht een hondje in beslag genomen dat zonder baasje op een hotelkamer zat. Volgens de politie zat het hondje meer dan 48 uur alleen in de kamer.

Toen agenten bij de hotelkamer aankwamen, zat het hondje trillend in de hoek van de kamer. Ze had haar behoeften op de vloer gedaan en had weinig water en eten tot haar beschikking.

De politie heeft besloten om de hond in beslag te nemen vanwege de omstandigheden waarin ze verkeerde. Het onderzoek naar het baasje loopt nog. “Het hondje doet het nu naar omstandigheden goed en kreeg hopelijk genoeg liefde van onze collega’s om op te maken voor de afgelopen uren!”