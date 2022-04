Politie neemt in Utrechtse wijk Hoograven crossmotor in beslag na meerdere overlastmeldingen Bron: Instagramaccount Politie Basisteam Utrecht Zuid

De politie heeft zaterdag in de Utrechtse wijk Hoograven een crossmotor in beslag genomen. De bestuurder zorgde even daarvoor voor veel overlast in de buurt.