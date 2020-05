Politie neemt motorscooter van 22-jarige Utrechter in beslag in Kanaleneiland

De politie heeft zaterdagavond de motorscooter van een 22-jariger Utrechter in beslag genomen. De man maakte wheelies en reed door een rood verkeerslicht bij winkelcentrum Kanaleneiland. Nadat agenten een stopteken gaven ging hij ervandoor, maar hij kon later toch worden aangehouden. Een tweede scooterbestuurder wist te ontsnappen.

De 22-jarige man die kon worden aangehouden, bleek niet het juiste rijbewijs te hebben om een motorscooter te besturen. Een maand eerder werd hij betrapt op een soortgelijke overtreding, dus besloten agenten nu de motorscooter in beslag te nemen. Hij kreeg daarnaast bekeuringen voor het negeren van een stopteken, het rijden door rood licht en het rijden zonder rijbewijs.

Tweede bestuurder

Ook een tweede motorscooterrijder reed door rood en maakte wheelies. Hij wist te ontkomen toen hij er na het stopteken van de agenten vandoor ging. Zijn kenteken is bekend bij de politie, waardoor de boetes wel konden worden uitgeschreven.

Volgens de politie lijkt asociaal rijgedrag toe te nemen nu het vanwege de coronacrisis rustiger is op de weg. Er wordt in deze periode door agenten extra gelet op verkeersoverlast in Utrecht.