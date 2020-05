Politie onderzoekt harde knal in Utrecht

De politie in Utrecht heeft afgelopen nacht onderzoek gedaan naar een harde knal. Er kwamen namelijk tal van meldingen binnen over het geluid. Agenten hebben de oorzaak niet kunnen achterhalen.

Rond 02.00 uur afgelopen nacht schrokken een hoop inwoners wakker van een harde knal. Op sociale media vroegen mensen zich af wat de oorzaak was. Ook bij de politie kwamen er een hoop vragen binnen.

In de loop van de nacht gingen agenten dan ook op onderzoek uit in Utrecht-Zuid. De oorzaak van de harde knal is niet gevonden.