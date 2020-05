Op de Struyckenlaan in Kanaleneiland in Utrecht is donderdag een schietincident geweest. De politie is ter plaatse bezig met een onderzoek.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Op een foto is te zien dat er een kogelgat zit in de motorkap van een auto die in de Struyckenlaan staat.

Ook de recherche is ter plaatse om onderzoek te doen. Getuigen van het incident kunnen zich melden bij de politie.