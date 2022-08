Politie op zoek naar beeldmateriaal van schietpartij Julianapark in Utrecht

De politie in Utrecht is op zoek naar beeldmateriaal van de schietpartij die dinsdagavond plaatsvond in het Julianapark en het conflict dat daaraan voorafging. De politie roept getuigen die foto's of video's hebben van de bewuste avond die op te sturen. Bij het Julianapark werd dinsdagavond een man neergeschoten. De politie gaat ervan uit dat er een conflict heeft plaatsgevonden tussen verschillende mensen voorafgaand aan de schietpartij. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en roept daarom getuigen op die beelden hebben van het conflict of het schietincident om zich te melden.

