Politie op zoek naar getuigen van beschieting in Druifstraat in Utrecht

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een beschieting in de Druifstraat, gelegen in de Utrechtse wijk Ondiep. De beschieting gebeurde in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober.

Veel is er niet bekend over de beschieting in de Druifstraat. Wel laat de politie weten dat er bij het incident een woning aan de Druifstraat is geraakt.

Graag komt de politie in contact met mensen die iets gezien hebben van het schietincident. Ook zeggen ze belang te hebben bij camerabeelden waarop eventueel iets te zien is.

Getuigen worden gevraagd zich te melden. Dat kan telefonisch, maar omwonenden kunnen camerabeelden ook toesturen via het tipformulier.

