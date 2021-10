Politie over jongeren met nepwapen op station Vaartsche Rijn: ‘Dit heeft enorme impact op mensen’

De Utrechtse politie is niet te spreken over de actie van twee 16-jarige jongens bij station Vaartsche Rijn donderdagmiddag. De twee werden gezien met een wapen, dat uiteindelijk een nepwapen bleek te zijn. De Utrechtse politiecommissaris Liesbeth Maas benadrukt dat zoiets “enorme impact” heeft op de mensen in de trein. Ook de vele agenten hadden volgens haar hun tijd beter kunnen besteden aan “het aanpakken van meldingen die er echt toe doen”.

Donderdagmiddag rond 15.00 uur kwam de politie af op meerdere meldingen van getuigen dat er mogelijk iemand met een vuurwapen in de trein van Den Bosch naar Utrecht Centraal zat. Op Station Vaartsche Rijn werd de trein stilgezet. Het perron werd afgesloten en het treinverkeer was op verschillende trajecten ontregeld. De treinen reden rond 16.45 uur weer volgens de dienstregeling.

De jongens konden “na grootschalige inzet van verschillende gespecialiseerde politiemensen” worden aangehouden. Meerdere eenheden moesten volgens de politie in actie komen, waaronder de specialistische Dienst Speciale Interventie (DSI) en een Rapid Respons Team. Er is geen geweld gebruikt bij de aanhouding, zegt de politie. “De twee verdachten van 16 jaar werden overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor nader verhoor. Dit, uiteraard met de nodige zorg in verband met hun jonge leeftijd.”

De stilgezette trein werd doorzocht door de politie. De jongens hadden het nepwapen tussen twee treinstellen in onder een ijzeren plaat verstopt. Na aanwijzingen van getuigen werden ze ergens anders in de trein aangehouden.

Tekst loopt door onder de foto

‘Veroorzaakt schrik’

“Bij de passagiers was de schrik nog van hun gezicht af te lezen”, zegt commissaris Liesbeth Maas. “Reizigers moeten zich veilig kunnen voelen in de trein en daarbuiten. Dit soort acties zorgt voor een intensieve paraatheid. Andere mensen, maar ook wij als politie kunnen het verschil tussen echt en nep vaak niet onderscheiden. Dat veroorzaakt schrik en heeft een enorme impact op de mensen in de trein en hun families.”

Volgens Maas was is de inzet van de politie enorm. “De collega’s die op dit soort meldingen afgaan zijn hard nodig in de wijken, bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit en bij het aanpakken van meldingen die er echt toe doen. Het gedrag van dit soort jongeren helpt ons in deze tijd van schaarste absoluut niet.”