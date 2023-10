Politie over steekincidenten Balijelaan in Utrecht: ‘Zichtbare en onzichtbare maatregelen om dader(s) te identificeren’

De politie heeft ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ genomen om de dader of daders van de steekincidenten aan de Balijelaan in Utrecht snel te identificeren. Afgelopen week raakten drie jonge vrouwen lichtgewond nadat zij op verschillende dagen in de buurt van de Balijelaan werden neergestoken.

Het meest recente incident was in de nacht van maandag op dinsdag. Een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein zat om 0.30 uur bij een vriendin achterop de fiets toen een onbekende man naast hen kwam fietsen. Hij sprak de vrouw aan en stak haar vrijwel meteen met een scherp voorwerp. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht. De verdachte fietste vervolgens weg en is nog niet aangehouden. Op 27 en 30 september waren er vergelijkbare incidenten. Daarbij raakten twee vrouwen gewond toen ze werden neergestoken.

De politie ziet overeenkomsten tussen de incidenten. Zo zijn alle drie de vrouwen gestoken met een scherp voorwerp en reed de dader in alle gevallen op een fiets. Toch zijn er ook verschillen, met name in het signalement en de beschrijving van de fiets, aldus de politie. Uit verder onderzoek moet nog blijken of het om dezelfde dader gaat.

Signalementen

Inmiddels is door de politie een signalement verspreid van de dader van het laatste steekincident, in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober. Ook van de dader van het incident op 30 september is een signalement verspreid. De politie doet een beroep op getuigen en buurtbewoners met camerabeelden om zich te melden. “Wees alert op en in de buurt van de Balijelaan en bij verdachte situaties en/of personen bel 112”, schrijft de politie tot slot.