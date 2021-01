Politie pakt twee Utrechters op voor oproep tot rellen in de stad

De politie heeft maandagavond een 32-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het aanzetten tot rellen. Dinsdagochtend volgde de aanhouding van een 16-jarige jongen uit de stad. De twee zouden mensen via sociale media hebben opgeroepen om te komen rellen in Utrecht.

De verdachten zitten nog vast en de politie laat weten bezig te zijn met het opsporen van anderen. “Er gaan op sociale media ook concrete oproepen rond om te gaan rellen. Het oproepen om te rellen – ook al ga je zelf niet – is strafbaar (met een maximale gevangenisstraf van vijf jaar!)”, schrijft de politie op Instagram.

Ook voor de incidenten die maandagavond plaatsvonden op ’t Goylaan zijn verdachten opgepakt. Voor het opblazen van de gevel van de Albert Heijn met een vuurwerkbom en het gooien van stenen naar de politie zijn drie verdachten gearresteerd.

Trots

De politie zegt trots en blij te zijn dat het, op de incidenten op ’t Goylaan na, afgelopen avonden rustig bleef in Utrecht. “Zo houden we ons Utrecht mooi en veilig. Toch weten we dat er ook in Utrecht onvrede is over de lockdown en de avondklok”, schrijft de politie.

In andere steden in Nederland waren afgelopen dagen veel ongeregeldheden en op sommige plekken kwam het tot botsingen met de politie en ME.