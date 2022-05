Politie prijst handelen van buurtbewoners die kind redden dat in Utrecht water in fietste

De politie prijst het ‘snel en kordaat ingrijpen’ van buurtbewoners, die zondagmiddag een kind redden dat bij de Lotusvliet in Utrecht het water in was gefietst. Op Twitter spreekt het politieteam van Vleuten-De Meern haar bewondering uit voor de omstanders.