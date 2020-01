Politie publiceert foto van bombrief

De politie heeft een foto gepubliceerd van een van de bombrieven die afgelopen dagen is bezorgd. Ook een Utrechts makelaarskantoor kreeg een poststuk met een explosief erin. Vandaag werd er ook nog een bezorgd bij een hotel in Amsterdam.

De foto is gepubliceerd om mensen te waarschuwen zulke poststukken niet te openen. De bombrieven zijn zeer gevaarlijk en kunnen zwaar lichamelijk letsel veroorzaken. De politie houdt er ernstig rekening mee dat er sprake is van een en dezelfde afzender.

Locaties

De bombrieven die tot op heden zijn bezorgd zijn niet afgegaan. In Utrecht kreeg een makelaarskantoor een bombrief. Ook een hotel en tankstation in Amsterdam kregen eerder een brief, evenals een incassobureau, tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Vandaag kwam daar nog Hotel Okura in Amsterdam bij.

Vrijdagmiddag heeft de politie een foto gepubliceerd van een van de bombrieven. Dit doen ze om het publiek te waarschuwen. Op de poststukken staat een sticker met het logo van CIB. Dit incassobureau heeft echter niks te maken met het versturen van de bombrieven. Het zijn ook niet de echte enveloppen van CIB.

Onderstaande foto toont het verschil tussen de bombrief, en een echte envelop van CIB.