Politie registreerde sinds 2020 419 incidenten op Ganzenmarkt in Utrecht

De politie heeft sinds 2020 in totaal 419 incidenten geregistreerd die zich hebben afgespeeld op de Ganzenmarkt in het centrum van Utrecht. De locatie in de binnenstad heeft de aandacht van de gemeente omdat er veel overlast wordt ervaren. De vele incidenten hebben er mede aan bijgedragen dat Boon’s Supermarkt de deuren sinds vorige maand in de avond eerder moet sluiten.

De Ganzenmarkt in de binnenstad is een prachtige straat, maar er is ook sprake van ‘overmatige overlast’ zoals de gemeente het omschrijft. Eerder werd al duidelijk dat de toegenomen overlast de reden is dat de Boon’s Supermarkt geen ontheffing meer krijgt om na 22.00 uur open te mogen zijn.

De openstelling en specifiek alcoholverkoop zou namelijk een aanzuigende werking hebben op allerlei groepen mensen. Dit zorgt volgens de gemeente niet alleen voor overlast, maar ook voor onveiligheid.

De politie zou dit beeld beamen. “De overlast is dermate dat de woon- en leefsituatie van omwonenden en passanten ernstig wordt aangetast”, aldus het gemeentebestuur in de beantwoording op vragen van Student & Starter, VVD en D66.

419 incidenten

Bij de politie zijn 419 incidenten geregistreerd tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022. Dit betreft voornamelijk incidenten in de categorieën ruzie, diefstal, overlast alcohol/ drugs, overlast jeugd, overlast zwervers en verdachte situaties. Deze registraties hebben betrekking op de gehele Ganzenmarkt en zijn dus niet allemaal te relateren aan een specifieke locatie of bijvoorbeeld de Boon’s Supermarkt. Toch zou uit de laatste bevindingen wel blijken dat de overlast is afgenomen nu de winkel eerder dicht moet.

“Het algemene beeld van politie, portiers en ondernemers uit de directe omgeving van de Ganzenmarkt is dat vanaf het moment dat Boon’s Markt om 22.00 uur is gesloten, er veel minder overlastgevers en gebruikers in de nabije omgeving zijn. Mensen worden minder lastiggevallen, er is minder sprake van drank- en drugsgebruik, er zijn minder schreeuwende personen en minder vechtpartijen”, aldus het gemeentebestuur.

Avondwinkel?

Dan nog terugkomend op de vraag of Utrecht niet een supermarkt nodig heeft die tot laat in de avond open is. De Albert Heijn op de Potterstraat heeft een verlenging van de ontheffing aangevraagd om tot laat open te mogen zijn, daar kijkt de gemeente nu naar. Duidelijk is dat er daar veel minder sprake is van overlast. Tegelijkertijd loopt er ook nog steeds een bezwaarprocedure vanuit Boon’s, de ondernemer zou toch echt graag in de late avonduren open willen.