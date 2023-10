Politie rukt in groten getale uit voor verdachte situatie in Trein in Utrecht; vier personen zijn opgepakt

De politie is zondag aan het eind van middag met groot materieel uitgerukt vanwege een verdachte situatie in een trein in Utrecht. Uiteindelijk zijn vier personen gearresteerd.

Vanwege een verdachte situatie in een trein is besloten het voertuig van NS stil te zetten bij station Vaartsche Rijn in Utrecht. De politie was in groten getale uitgerukt. Zo stonden er onder het station meerdere voertuigen en alle aanwezige agenten droegen kogelwerende vesten. Vanuit de lucht werden de agenten ondersteund door een helikopter.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen wat er precies aan de hand was. “Ik kan alleen zeggen dat het om een verdachte situatie ging.” Vier personen die in de trein zaten zijn aangehouden.

Wanneer het treinverkeer weer wordt hervat is niet bekend.