Politie rukt met groot materieel uit naar verdachte situatie in Utrechtse wijk Lunetten

De politie is dinsdagavond met groot materieel uitgerukt naar het Beatrixpark in Lunetten. Twee vrouwen zagen daar eerder op de avond een man lopen die volgens hen weleens de persoon kon zijn naar wie de politie op zoek is.

In de omgeving tussen Lunetten en Hoograven is de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest waarbij vrouwen het slachtoffer waren. Ook is er een slachtoffer mishandeld. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

In de tussentijd wordt geadviseerd extra alert te zijn. Met name vrouwen worden gewaarschuwd om voorzichtig te zijn en bij voorkeur samen te fietsen in het gebied tussen Lunetten en Hoograven.

Verdachte situatie

Toen dinsdagavond iets voor middernacht twee vrouwen het noodnummer 112 belden vanwege een verdachte situatie in het gebied rukte de politie dan ook met groot materieel uit. Zo werden er honden, een helikopter en meerdere politie-eenheden ingezet. De verdachte is uiteindelijk niet aangetroffen.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de man geschrokken en gevlucht zou zijn toen de vrouwen 112 belden. “Of de persoon betrokken was bij de eerdere strafbare feiten, weten we niet. We zitten momenteel bovenop de zaak. Het is dan ook heel goed dat de vrouwen 112 hebben gebeld.”