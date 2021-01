Politie rukt met groot materieel uit voor ‘ontvoering’ aan Londenstraat in Utrecht

De politie moest met groot materieel uitrukken toen er een melding binnenkwam over een ontvoering aan de Londenstraat in Utrecht. Uiteindelijk bleek het om een vrijgezellenfeest te gaan.

Bij de politie kwam de melding binnen over een ontvoering aan de Londenstraat in Leidsche Rijn Centrum. Een man zou met vastgebonden handen in de kofferbak van een auto zijn gegooid.

De politie nam de melding uiterst serieus en rukte met groot materieel uit, waaronder meerdere auto’s en een helikopter. Niet veel later kon de auto met de ‘ontvoerders’ aan de kant worden gezet.

Toen bleek al snel dat het om een grap ging. De broers van de persoon die in de kofferbak werd gegooid hadden de man meegenomen voor een vrijgezellenfeest. “Wij vonden deze grap niet erg geslaagd”, aldus de politie.