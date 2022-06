Politie rukt met meerdere eenheden uit voor persoon met nepvuurwapen op Tolsteegsingel in Utrecht Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Meerdere agenten rukten dinsdagmiddag uit naar de Tolsteegsingel in Utrecht omdat daar iemand met een vuurwapen gezien zou zijn. Uiteindelijk bleek het om een nepwapen te gaan die de verdachte had weggestopt in zijn broekband.