Politie slaat weer slag: 13 rijbewijzen ingevorderd in Utrecht

De politie heeft afgelopen weekend dertien rijbewijzen ingevorderd in Utrecht. Er werd gecontroleerd tussen de Beneluxlaan via de Cartesiusweg richting de Einsteindreef. Afgelopen periode heeft de politie vaker opgetreden op deze wegen.

Er werden niet alleen dertien rijbewijzen ingevorderd, ook kregen 24 automobilisten boetes voor het negeren van een rood verkeerslicht, gevaarlijk inhalen, niet de rijbaan gebruiken, geen helm dragen, valse kentekenplaten en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.

De afgelopen weken heeft de politie vaker in dit gebied gecontroleerd waarop steeds tientallen overtredingen werden beboet. In april kwam een voetganger nog om het leven op de Spinozaweg toen hij werd aangereden door een auto. Diezelfde maand schepte aan andere automobilist die 120 kilometer per uur reed nog een voetganger op de Cartesiusweg.