Politie sluit onderzoek naar de aanval op presentator Mischa Blok in Utrecht

Foto: Politie
Een bron binnen de politie bevestigt het verhaal dat de politie geen beelden heeft kunnen achterhalen van de aanval met een boek op presentator Mischa Blok. Ook zijn er onvoldoende andere aanknopingspunten om het onderzoek voort te zetten. De politie heeft het onderzoek daarom gesloten.

Eerder vandaag liet Mischa Blok via RTV Utrecht zelf al weten dat de politie geen beelden heeft en niks met de zaak zou kunnen.

Zondagavond werd Blok in de Cremerstraat aangevallen door twee jongens op een fatbike. Ze hield er een gekneusde rib aan over. Blok is onder andere bekend als presentator van het radioprogramma MISCHA! op NPO Radio 1.

