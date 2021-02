Politie treedt op in parken in Utrecht, bezoekers verzocht om te vertrekken

Bezoekers van het Wilhelminapark in Utrecht worden verzocht om te vertrekken. Politieagenten en handhavers van de gemeente roepen mensen op om direct het park te verlaten omdat het te druk zou zijn. Op sociale media is te lezen dat de politie ook optreedt in het Lepelenburgpark.



De zon schijnt volop en bewoners trekken er massaal op uit. Het werd vandaag ruim 18 graden in Utrecht. Het warme weer zorgt voor een flinke toeloop van mensen in de parken. Het is volgens de autoriteiten nu zo druk dat er opgetreden moet worden.

Agenten en medewerkers van Handhaving en Toezicht trokken iets na 18.30 uur het Wilhelminapark in om iedereen te verzoeken om te vertrekken. Ook in Park Lepelenburg zou de politie hebben opgetreden vanwege de toestroom van mensen.