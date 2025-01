Politie Utrecht achtervolgt ‘snelle waggie’ die 100 rijdt binnen bebouwde kom

De politie heeft de achtervolging moeten inzetten op een auto die meer dan 100 kilometer per uur reed op een weg waar maar 50 mocht worden gereden. Het ging om een huurauto. De bestuurder bleek onder invloed te zijn.

De politie hoorde een auto in de buurt zeer hoge toeren maken, en besloot daarop op zoek te gaan naar de wagen. “Na een kleine zoekslag in de wijk zagen wij op de Soestwetering een huurauto, zijnde een Volkswagen Golf 8R.” Voor wie niet weet wat dat is, maakt de politie het makkelijk: zij spreken over een ‘snelle waggie’.

Duur grapje

De auto reed meerdere keren door rood en reed twee keer harder dan was toegestaan. Voor de politie genoeg reden om de auto klem te rijden en de bestuurder staande te houden. De man bleek onder invloed te zijn van cannabis en hij reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. “Op het bureau weigerde de bestuurder mee te werken aan het bloedonderzoek.”

Al met al was de rit voor de bestuurder van de huurauto een duur grapje. Hij moet onder andere betalen voor het weigeren van stoplichten, te hard rijden, het weigeren van een bloedproef en de inbeslagname van een huurvoertuig.