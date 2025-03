Politie Utrecht Centrum houdt twee inbrekers aan met hulp van speurhond

De politie Utrecht Centrum heeft in de nacht van zondag op maandag twee inbrekers aangehouden. Het duo nam spullen mee van een bedrijf aan de Hardebollenstraat, maar kwam niet ver. Nog geen uur later werden de twee al staande gehouden.

Rond 02:10 uur kreeg de politie een melding binnen over de inbraak. De deur van een bedrijf was geforceerd. De twee inbrekers waren goed te zien op camerabeelden, en daardoor kon de politie gericht te werk gaan.

Speurhond

Na ongeveer 50 minuten trof de politie de twee verdachten op een andere plek in het centrum aan. Een deel van hun buit, die te zien was op camerabeelden, was alleen wel weg.

“Helaas voor hun was diensthond Max in dienst”, schrijft de politie in een bericht op Instagram. “Na een speurtocht met zijn perfecte neusje trof Max samen met zijn geleider de spullen van de verdachten aan welke ergens in de bosschage lagen.”

De twee inbrekers mochten hun boevenpad niet verder vervolgen. Ze zijn aangehouden, schrijft de politie.