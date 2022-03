Politie Utrecht deelt beelden van achtervolging bestuurder met lachgasballon

De politie Utrecht Noord heeft donderdag beelden gedeeld van de achtervolging die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond. Agenten achtervolgden toen een automobilist die achter het stuur een lachgasballon gebruikte en onder invloed daarvan ‘gevaarlijke capriolen’ uithaalde.

“De beelden geven goed weer wat de bizarre keuzes waren van de bestuurder en de risico’s die wij moesten nemen om de bestuurder tot stoppen te dwingen”, schrijft de politie Utrecht Noord bij het filmpje op Instagram.

Tekst loopt door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Basisteam Utrecht Nrd (@politie_utrechtnoord)

De politie zag de automobilist in de nacht van woensdag op donderdag met een ballon in zijn mond over de Fransiscusdreef in Overvecht rijden. De agenten besloten de achtervolging in te zetten, maar dat weerhield de automobilist er niet van om door te gaan met lachgas gebruiken.

Aanhouding

De achtervolging ging door Overvecht en Zuilen en de bestuurder haalde volgens de politie ‘gevaarlijke capriolen’ uit terwijl hij onder invloed van lachgas reed. De achtervolging eindigde doordat de bestuurder een doodlopend hofje op de Vechtensteinlaan inreed.

De automobilist sprong uit de nog rijdende auto en de auto kwam met draaiende motor tot stilstand tegen een schuur. Een stukje verderop kon de verdachte, ‘buiten adem’, worden aangehouden.

De automobilist is aangehouden voor rijden onder invloed van lachgas, rijden terwijl het rijbewijs al was ingevorderd vanwege lachgas, gevaar of hinder veroorzaken op de weg en het verlaten van de plaats van een ongeval. In de auto van de verdachte werden meerdere lachgasflessen en ballonnen gevonden.

