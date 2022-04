Politie Utrecht deelt beelden van dollemansrit door Overvecht; vrouw met lachgas achter het stuur

De politie Utrecht Noord heeft op Instagram beelden gedeeld van een dollemansrit door Overvecht. De politie achtervolgt op de beelden een vrouw die lachgas gebruikt achter het stuur en daarbij gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt.

De politie kreeg op 23 maart een melding van overlast van een vrouw die lachgas zou gebruiken op een parkeerplaats in Overvecht. Overvecht is een van de wijken in Utrecht waar lachgasgebruik verboden is, dus de politie ging naar de parkeerplaats toe om de situatie te beoordelen.

Op de beelden is te zien dat de vrouw er meteen vandoor gaat op het moment dat de politie de parkeerplaats op komt rijden. De politie besluit de achtervolging in te zetten, omdat agenten graag willen controleren of de vrouw daadwerkelijk lachgas gebruikt.

Verkeerde weghelft

De achtervolging gaat dwars door de wijk, over onder meer de busbaan. De vrouw veroorzaakt vervolgens een aanrijding, waardoor haar auto op de verkeerde weghelft terechtkomt. Ook dat weerhoudt haar er niet van om te stoppen voor de politie. Ze rijdt, met een lekke band, tegen het verkeer in en over het fietspad langs de Einsteindreef. Tijdens de achtervolging blijft de vrouw volgens de politie lachgas gebruiken.

Op de Zamenhofdreef weten meerdere politieauto’s bij de achtervolging aan te sluiten. Ze rijden vervolgens klem en kunnen haar aanhouden. Tegen de vrouw zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt en ze moet voor de rechter verschijnen.

