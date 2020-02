Politie Utrecht deelt ongecensureerde beelden van raddraaiers oudejaarsavond

De politie heeft beelden gedeeld waarop jongeren die tijdens oudejaarsavond vuurwerk naar agenten gooien herkenbaar te zien zijn. Het gaat om het incident in de Utrechtse wijk Zuilen.

De politie werd op oudejaarsavond in de Utrechtse wijk Zuilen belaagd door een grote groep jongeren. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk.

De politie is echter nog steeds op zoek naar een aantal verdachten. In de video die te zien is in het onderstaande Instagrambericht zijn een paar jongens herkenbaar in beeld gebracht. “Sta je op het filmpje? Meld je dan bij de politie voordat we aan de deur komen”, is te lezen in het bericht.