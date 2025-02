Politie Utrecht deelt uitgebreid signalement overvallers juwelierszaak

De politie heeft een uitgebreid signalement gedeeld van de twee jongens die een overval hebben gepleegd op een juwelier op de Voorstraat. De overval gebeurde eerder deze week. Het tweetal is er na het incident vandoor gegaan in de richting van de Wijde Begijnestraat.

De politie is op zoek naar twee jongens, welke beide lichtgetint zijn. De ene jongen heeft donker haar, een vlassige snor en volledig zwarte kleding aan, inclusief een zwarte pet en rugzak.

De andere jongen heeft een korte opscheer aan de zijkant van zijn hoofd, een dunne snor, en is ook volledig in het zwart gekleed, inclusief zwarte pet.

Buit

Ook deelt de politie dat de medewerker die is mishandeld naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.

Het is onduidelijk of de twee jongens wat buit hebben gemaakt. Ze zijn er na de overval vandoor gegaan in de richting van de Wijde Begijnestraat.

De politie roept iedereen die iets gezien heeft of denkt te hebben, op om informatie te delen.