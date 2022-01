Politie Utrecht haalt 16-jarige hardrijder in Porsche van de weg

De politie heeft in de Utrechtse wijk Overvecht een 16-jarige bestuurder van een Porsche van de weg gehaald. De jongen probeerde de agenten nog te slim af te zijn, maar dat mocht niet baten voor hem.

De jongen reed door Overvecht en haalde op de Einsteindreef een snelheid van 92 kilometer per uur, waar 50 per uur is toegestaan. Toen de politie hem een stopteken gaf, besloot hij dat te negeren.

Uiteindelijk stopte de bestuurder midden op de rijbaan, om vervolgens snel op de achterbank van de auto te gaan zitten. “Helaas voor de bestuurder herkenden wij hem al snel”, schrijft de politie Midden-Nederland op Instagram.

De jongen heeft drie boetes gekregen: voor het rijden zonder rijbewijs, voor zijn snelheid en voor het negeren van het stopteken. “Gegokt en verloren”, aldus de politie.