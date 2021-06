Politie Utrecht neemt 16 honden en 5 papegaaien in beslag

De politie in Utrecht heeft zestien honden en vijf papegaaien in beslagen genomen in een woning aan de Kloosterlaan. De politie kwam op dit adres na een eerdere vondst op 10 juni van 48 verwaarloosde dieren die in beslag werden genomen aan de Kenaustraat. Er kwamen veel waardevolle tips binnen naar aanleiding van die actie.

De nieuwe in beslag genomen dieren waren er beter aan toe dan de zwaar verwaarloosde dieren die eerder gevonden zijn. Toch zijn ze in beslag genomen voor onderzoek naar illegaal fokken en handel in dieren.

De politie werkte in deze actie weer samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De dieren zijn opgevangen en maken het naar omstandigheden goed. “De politie is dankbaar voor alle tips die binnenkwamen, en heeft nog niet iedere melder een terugkoppeling kunnen geven. Er zijn onder andere meldingen gedaan over zieke dieren die bij deze handelaren zijn gekocht, waaronder ook dieren die zelfs moesten worden geëuthanaseerd. Het onderzoek loopt door.”

Er zijn meerdere verdachten in dit onderzoek en deze zullen op een later moment worden verhoord. De politie roept mensen op die recent een hondje hebben gekocht en het vermoeden hebben dat dit hondje afkomstig is van een van deze fokkers zich te melden.