Politie Utrecht neemt kunstwerk met kogelgaten in beslag in Kanaleneiland

De politie in Utrecht heeft zondag 14 december een auto met kogelgaten in beslag genomen die op een aanhanger stond in de wijk Kanaleneiland. Later bleek het te gaan om het kunstwerk ‘Hind Rajab’s Car’, dat aandacht vraagt voor de situatie in Gaza aan de hand van het dodelijke lot van een vijfjarig meisje.

De politie kreeg die dag een melding over een voertuig op de Van Kleffenslaan met meerdere kogelgaten. Op de auto waren posters geplakt met foto’s van een vijfjarig kind dat om het leven zou zijn gekomen in Gaza. Ook was de tekst ‘stop genocide’ zichtbaar.

Ter plaatse troffen agenten de auto aan op een aanhanger. In het voertuig waren meerdere kogelgaten te zien, die met stift waren genummerd. Op de posters stond naast de foto van het kind dat het zou zijn gedood in een auto.

‘Voertuig niet meer op deze wijze stallen’

De eigenaar van het voertuig was op dat moment niet bekend en de kentekens van de auto waren verwijderd. Op de aanhanger zat nog wel een kenteken. “De agenten hebben uit niets kunnen achterhalen dat het om een kunstobject ging”, zegt een woordvoerder van de politie. Bij de gemeente was bovendien geen melding bekend.

In overleg met het Openbaar Ministerie zijn zowel het voertuig als de aanhanger in beslag genomen voor verder onderzoek. Nadat de eigenaar zich later telefonisch meldde, zijn de auto en de aanhanger teruggegeven aan de rechthebbende. “We hebben de eigenaar met klem verzocht om in de toekomst het voertuig niet meer op deze wijze in een woonwijk te stallen”, aldus de woordvoerder.