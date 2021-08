Politie Utrecht ontdekt slang bij doorzoeking huis van opgepakte verdachte

De politie deed maandag in Utrecht een wat onverwachte ontdekking tijdens een huiszoeking. In het huis van een opgepakte verdachte vonden agenten namelijk een bijzonder huisdier: een slang.

Agenten werden gevraagd om te ondersteunen bij de doorzoeking van een woning van een aangehouden verdachte. Eenmaal binnen troffen ze de slang aan in zijn terrarium.

De politie schrijft op Instagram dat ze in overleg met de verdachte onderdak hebben geregeld voor de slang. Dat is nodig omdat nog niet bekend is hoe lang de verdachte precies vast blijft zitten.

De slang is opgehaald door de Dierenambulance Utrecht, die zorgen dat het beestje op de juiste plek terechtkomt. Een van de agenten nam alvast een voorschotje op de verhuizing. “Mijn collega was zo stoer om de slang uit zijn terrarium te halen”, schrijft een van de agenten.