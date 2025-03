Politie Utrecht treft lichaam aan vlakbij afvalscheidingsstation

De politie heeft maandagochtend een lichaam aangetroffen vlak bij een afvalscheidingsstation. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat er sprake is van een strafbaar feit. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Maandagochtend rond 09:45 uur kreeg de politie een melding binnen over een mogelijk overleden persoon nabij afvalscheidingsstation Lunetten. Eenmaal aangekomen, bleek dat ook het geval te zijn. Het lichaam is niet op het terrein van het scheidingsstation gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie.

Er is vooralsnog geen sprake van aanwijzingen die duiden op een strafbaar feit. Wat de doodsoorzaak mogelijk wel is geweest, is nog niet bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan, zegt een woordvoerder van de politie.