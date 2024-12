Politie Utrecht vindt illegaal grote hoeveelheid vuurwerk in busje

De politie Utrecht-Zuid heeft op de snelweg een busje aangehouden met daarin een illegale hoeveelheid vuurwerk. De vondst werd gedaan nadat de politie werd getipt door collega’s in het Brabantse Baarle-Nassau. Het vuurwerk wordt vernietigd, zegt de politie.

Het bezitten en vervoeren van vuurwerk is niet illegaal, zolang het maar op maximaal 25 kilo per auto blijft. De bestuurder van het busje nam die regel alleen wel heel ruim, en vervoerde maar liefst 160 kilo in een keer; Ruim zes keer de hoeveelheid die nog als veilig wordt geacht.

Geen voorzieningen

Het vuurwerk was verpakt in een aantal grote dozen in de laadruimte van de bus. “Tevens lag het vuurwerk los in het voertuig en waren er geen voorzieningen aanwezig die verplicht zijn om zo’n grote hoeveelheid vuurwerk te vervoeren”, schrijft de politie in een bericht op Instagram.

De auto waarin het vuurwerk lag, was eerder op de dag al staande gehouden tijdens een vuurwerkcontrole in Baarle-Nassau. Vanwege een onbekende reden kon de bestuurder toen niet worden gecontroleerd. De politie in Utrecht kon het busje uiteindelijk alsnog doorzoeken na de tip van hun collega’s in Brabant.

Tegen de bestuurder van het busje wordt een proces-verbaal opgemaakt voor het bezitten van het vuurwerk en het niet juist doorvoeren daarvan, zegt de politie.