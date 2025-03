Politie Utrecht weet niet wie slachtoffer ongeluk Vredenburg is; man niet aanspreekbaar

De politie in Utrecht heeft de identiteit van het slachtoffer van het ongeluk gisteren op het Vredenburg nog niet kunnen achterhalen. De man is niet aanspreekbaar, er is niemand als vermist opgegeven en hij had geen ID-kaart bij zich. De fietser kwam donderdag in botsing met een bus.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend op de kruising met het Vredenburg en de Catharijnesingel. Een fietser kwam daar in botsing met een bus. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De man ligt nog steeds in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Omdat de man geen ID-kaart bij zich had en niemand als vermist is opgegeven, weet de politie nog niet wie het is. “We zijn nog hard bezig met het onderzoek, maar zijn identiteit is nog niet bekend.” De politie zegt dat het om een oudere man gaat, mogelijk boven de 60 jaar.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de hulp van het publiek, door het publiceren van een signalement en foto’s van de fiets, ingeroepen gaat worden als zijn identiteit niet spoedig bekend wordt.