Politie Utrecht wil graag meer weten over ernstig ongeval CH Letschertweg

De politie wil graag meer weten over het ernstige ongeval dat afgelopen zaterdag plaatsvond op de CH Letschertweg in Utrecht. Bij het ongeluk raakten een 24-jarige man en een 16-jarige jongen ernstig gewond. De twee reden op een motorscooter zonder kentekenplaat.

Rond 18.00 uur op zaterdag 1 mei reed een bestelbus vanuit De Meern over de CH Letschertweg in de richting van de A2. Als de bus op de kruising Strijkviertel rijdt, komen er van rechts uit de richting Heycopperkade twee motorscooters aanrijden. Vermoedelijk rijden ze door rood licht.

Het lukt de bestuurder van de eerste donkerkleurige scooter om voor de bestelbus langs te rijden, maar de tweede rode motorscooter wordt frontaal geraakt. Op die scooter zitten een 16-jarige jongen en een 24-jarige man uit IJsselstein.

De bestuurder van de donkerkleurige scooter rijdt terug en de 24-jarige man springt achterop. De man meldt zich later met ernstige verwondingen in een ziekenhuis.

Eerste hulp

Ondertussen ontfermen omstanders zich over de achtergebleven 16-jarige jongen. Er wordt eerste hulp verleend en de hulpdiensten worden gealarmeerd. De zwaargewonde jongen wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is druk bezig te onderzoek wat er precies is gebeurd en zoekt daarom extra getuigen. Ook wil de politie graag in contact komen met getuigen die de rode motorscooter zonder kenteken voorafgaand aan het ongeluk hebben zien rijden.