Politie Utrecht zoekt getuigen van explosie in kliko waarbij auto’s en voordeur beschadigd raakten

Twee auto’s en een voordeur van een woning in de Fregatstraat in Utrecht raakten afgelopen weekend beschadigd vanwege een explosie in een kliko. De politie vermoedt dat de knal werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.

Het voorval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.27 uur. Er is weliswaar schade, maar er raakte niemand gewond als gevolg van de explosie.

De recherche doet momenteel onderzoek en heeft onder meer gesproken met bewoners. Daarnaast worden mensen die zaterdagnacht rond 03.30 uur in de buurt van de Fregatstraat waren en iets opvallends hebben gezien opgeroepen contact op te nemen met de politie.

“Denk bijvoorbeeld aan een persoon of personen, onbekende auto, scooter(s) of fietser(s). Ook is de recherche op zoek naar camerabeelden.”