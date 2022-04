Politie Utrecht zoekt getuigen van ongeluk waarbij 83-jarige man om het leven kwam

De politie in Utrecht is op zoek naar getuigen van het ongeluk waarbij een 83-jarige man op de Graadt van Roggenweg om het leven kwam. De man kwam maandagmiddag 4 april met zijn scootmobiel in aanrijding met een tram.

De man werd rond 15.30 uur op de oversteekplaats aangereden door de tram. De Utrechter raakte hierbij zwaargewond. Surveillerende agenten waren net in de buurt en verleenden snel eerste hulp. Maar dit mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een aantal omstanders gesproken en er zijn camerabeelden opgevraagd. Maar het Opsporingsteam Verkeer komt ook graag in contact met getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.