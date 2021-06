Politie Utrecht zoekt getuigen van poging beroving cameraman

De politie Utrecht is op zoek naar twee mannen die woensdag een poging hebben ondernomen een cameraman van zijn camera te beroven. Toen de man en zijn collega zich verzetten gingen de verdachten ervandoor.

De cameraman was samen met een collega op de Bijnkershoeklaan. Uit de richting van de Admiraal Helfrichlaan kwam een scooter rijden. Op het moment dat de opzittenden van de scooter de cameraploeg zagen, keerden zij om.

De bijrijder stapte af en reageerde agressief naar de cameraman en probeerde zijn camera afhandig te maken. De man verdedigde zichzelf en zijn camera en werd daarbij geholpen door zijn collega. De verdachten besloten vervolgens te vluchten en reden weg richting de Admiraal Helfrichlaan. De cameraman heeft vervolgens aangifte gedaan bij de politie.

Politie Utrecht schrijft: “Persvrijheid is een groot goed in onze samenleving en dient beschermd te worden. De politie doet er alles aan om de veiligheid van journalisten tijdens de uitoefening van hun vak te waarborgen. Heeft u iets gezien dat te maken zou kunnen hebben met deze poging tot beroving, of heeft u camerabeelden, meld het dan via 0900-8844 of via het tipformulier.”