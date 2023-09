Politie Utrecht zoekt omstanders die eerste hulp verleenden bij zwaar ongeluk met vrachtwagen op Jan van Scorelstraat

De politie is op zoek naar getuigen en omstanders die eerste hulp hebben verleend bij het ernstige ongeluk dat dinsdag gebeurde op de Jan van Scorelstraat in Utrecht. Twee 39-jarige fietsers raakten zwaargewond toen ze werden aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur op de kruising van de Jan van Scorelstraat en de Prins Hendriklaan. Twee 39-jarige vrouwen uit Utrecht raakten zwaargewond na een aanrijding met een vrachtwagen. Beiden werden door de brandweer bevrijd nadat ze bekneld waren geraakt onder een wiel van de vrachtwagen. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd en het onderzoek loopt dan ook nog. Agenten hebben al met meerdere getuigen gesproken, maar de politie hoopt in contact te komen met mensen die na het ongeluk eerste hulp hebben verleend. “Van hen zijn helaas geen contactgegevens bekend. De politie komt graag met hen in contact omdat zij vermoedelijk het ongeluk hebben zien gebeuren”, laat de politie weten.

Verder benoemt de politie dat het meemaken van een verkeersongeval ‘zeer ingrijpend is’. Getuigen kunnen daarom gratis bij Slachtofferhulp terecht als zij steun nodig hebben. Het telefoonnummer van Slachtofferhulp is 0900-0101. Mensen kunnen ook hun gegevens achterlaten waarna Slachtofferhulp later contact met ze opneemt.