Politie Utrecht-Zuid zoekt eigenaar verzameling munten en historische penning

Foto: Politie Utrecht-Zuid
De politie in Utrecht-Zuid is op zoek naar de eigenaar van een verzameling munten. Het gaat onder meer om euromunten uit verschillende landen en een Prof. Dr. Karl Landsteiner-penning. De politie trof de munten “onder verdachte omstandigheden” aan. 

De diverse 1- en 2-euromunten komen uit Slovenië, Slowakije, Cyprus, Malta, België en Nederland van 2002 tot en met 2013. Ook is een los zakje Ierse euromunten gevonden. De politie heeft foto’s van de munten gedeeld via Instagram.

Onder de munten zat ook een Prof. Dr. Karl Landsteiner-penning. Dat is een onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis voor bloeddonaties. De munt werd tot 1971 verleend.

De politie vraagt mensen die meer weten, contact op te nemen via een privébericht op Instagram of te bellen naar 0900-8884.

