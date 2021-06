Politie: ‘Laatste tijd veel overlastmeldingen in Utrecht-Zuid’

Volgens de politie zijn er de laatste tijd heel veel overlastmeldingen in Utrecht-Zuid. Het gaat dan met name om jongeren die op straat hangen en studenten die een feestje geven.

Peter Bouw en Dennis Polman, beiden wijkagent in de Utrechtse wijk Oog in Al, laten via sociale media weten dat het niet altijd lukt om alle overlastmeldingen te behandelen. Als voorbeeld werd de dienst van maandag genomen. “De dienst is nu twee uur oud en we hebben er zeven gehad in Utrecht-Zuid.”

In september vorig jaar werden in Oog in Al op verschillende plekken borden opgehangen. Hierop is te lezen dat het verboden is na 22.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken. Het idee was dat de borden de toen al toegenomen overlast in de wijk tegengingen.