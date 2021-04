Politie vernietigt gedeelte van boetes voor illegaal feest in Utrecht

De politie gaat een gedeelte van de tijdens een illegaal feest in Utrecht uitgeschreven boetes vernietigen. Afgelopen maandagavond werden 62 arrestaties verricht en vele boetes uitgeschreven tijdens het feest op industrieterrein Lage Weide. De politie laat nu weten dat ze samen met het Openbaar Ministerie heeft besloten om een gedeelte van de boetes te vernietigen om zo het aantal boetes per betrokkene te beperken tot maximaal drie.

Verschillende agenten togen afgelopen maandagavond rond 23.00 uur naar industrieterrein Lage Weide omdat er meldingen binnen waren gekomen over een feest. Het bleek te gaan om een georganiseerd feest met draaitafel, dj en alcoholische dranken. In totaal waren er zo’n 120 aanwezigen.

Minderjarig

Een deel van hen was minderjarig, maar ook aan hen werd alcohol geschonken. In totaal zijn 57 personen ter plekke bekeurd voor het overtreden van een of meer coronamaatregelen, acht personen zijn aangehouden voor het organiseren van het feest en 54 personen zijn aangehouden omdat zij geen geldig ID-bewijs bij zich hadden. Ook ouders die hun kind na 22.00 uur naar het illegale feest brachten, kregen een bekeuring vanwege het overtreden van de avondklok.

De politie heeft dinsdag alle gegevens van de bekeurden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de meerderheid minderjarig is en dat veel van hen hun eerste overtreding(en) hebben begaan. Sommigen hebben meerdere verschillende coronabekeuringen gekregen, al dan niet naast een aanhouding vanwege de identificatieplicht.

Boetes kwijtschelden

Volgens de politie waren alle bekeuringen en aanhoudingen terecht. Toch vindt de politie het, nu alle gegevens compleet zijn, te zwaar om tot en met vier bekeuringen per (minderjarig) persoon te laten betalen.

Daarom heeft de politie samen met het OM besloten dat twee bekeuringen per persoon voor het niet naleven van de coronamaatregelen – te weten het negeren van de 1,5-meterregel en groepsvorming – voldoende zijn om te straffen voor deelname aan dit illegale feest.

In afstemming met het OM worden de extra bekeuringen dan ook niet verwerkt en komen te vervallen. De bekeuringen vanwege de identificatieplicht blijven wel staan.

Geweld

De politie heeft ook nog geen reactie gegeven op het gebruik van geweld tegen de aanwezigen. De politie liet eerder weten dat veel feestgangers probeerden te vluchten toen agenten ter plaatse kwamen. Nu schrijft ze dat bijna alle feestgangers goed zouden hebben meegewerkt.

Twee aanwezigen zouden zich wel recalcitrant hebben gedragen en verzetten zich tegen hun aanhouding. In deze twee gevallen is ‘gepast geweld gebruikt’, zoals de politie het omschrijft.

Er is volgens de politie geen gebruik gemaakt van de wapenstok. Deze is wel in de hand gehouden door de agenten, omdat zij met een grote groep te maken hadden en er informatie was dat zij niet mee zouden willen werken aan de staandehoudingen.