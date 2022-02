Politie verspreidt beelden van straatroof op uitbaters oliebollenkraam in Utrecht; slachtoffers bedreigd met vuurwapen

De politie heeft dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden laten zien van de poging straatroof op de uitbaters van de oliebollenkraam aan de Amsterdamsestraatweg op 10 november 2021. De slachtoffers werden daarbij bedreigd met een vuurwapen.

De slachtoffers, een echtpaar van 68 en 58 jaar, liepen na hun werkdag in de oliebollenkraam rond 18.15 uur naar hun auto op het Van Beuningenplein. Daar werden ze opgewacht door de twee straatrovers. Op het moment dat ze bij hun auto aankwamen, sprongen de twee mannen uit de bosjes. De twee verdachten besprongen de verdachten vanachter, waarna een gevecht ontstond.

De man verzette zich hevig. Toen zijn vrouw hem wilde helpen, werden de slachtoffers bedreigd met een vuurwapen. De verdachten gingen er vervolgens vandoor door de Mariëndaalstraat richting het Oppenheimplein. De slachtoffers riepen nog om hulp, maar de verdachten zijn niet meer gevonden. Allebei de slachtoffers raakten gewond omdat ze een bijtende stof in hun ogen kregen gespoten.

De politie heeft op de avond zelf al met getuigen gesproken, maar hoopt dat er nog meer mensen zijn die iets gezien hebben en hun informatie willen delen. Op de website van Opsporing Verzocht staat ook een signalement van beide verdachten.

