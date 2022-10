Politie vindt kogelgaten in woning na mogelijk schietincident in Utrechtse wijk Hoograven

Er is in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk geschoten in de Utrechtse wijk Hoograven. De politie zegt althans aanwijzingen gevonden te hebben van een schietincident.

Om 02.15 uur werd de politie gealarmeerd omdat iemand schoten gehoord zou hebben op de Montfoortlaan. Agenten hebben vervolgens de omgeving afgezet en zijn een onderzoek gestart.

Er zijn weliswaar geen verdachte of gewonde personen aangetroffen, maar wel zijn er kogelgaten gevonden in een woning. De politie roept mensen op die iets gehoord of gezien hebben zich te melden.

