Politie vindt vuurwapen op Eykmanplein in Utrecht na mogelijk schietincident

Bij een ruzie aan het Eykmanplein in Utrecht is vrijdag aan het eind van de middag mogelijk geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen en ook is er niemand gearresteerd, maar wel is er een vuurwapen gevonden.

Vrijdagmiddag kreeg de politie rond 17.20 uur meerdere meldingen over een ruzie op het Eykmanplein nabij het Griftpark. Daarbij zou mogelijk ook zijn geschoten. De agenten die poolshoogte gingen nemen troffen niemand meer aan op het plein.

Dankzij informatie over het incident kon later op de avond wel een auto in beslag worden genomen, waarvan de inzittenden mogelijk betrokken waren bij de ruzie. Ook werd er een vuurwapen gevonden op het Eykmanplein. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt daarbij de hulp in van getuigen. “Ook zijn we op zoek naar camerabeelden”, aldus de politie.