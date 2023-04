Politie voert op verschillende snelheden remproef uit in onderzoek naar dodelijke aanrijding op Marnedreef in Utrecht

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het dodelijke ongeval op de Marnedreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Op zaterdag 8 april kwam daarbij een 78-jarige vrouw om het leven. De dag na het ongeval werden de Marnedreef en de routes hiernaartoe volledig afgesloten om het onderzoek afgeschermd en veilig uit te kunnen voeren. Een onderdeel daarvan waren snelheids- en remproeven.

De 78-jarige vrouw wilde de weg oversteken toen zij werd geschept door een witte personenauto die werd bestuurd door een 21-jarige man uit Utrecht. Het slachtoffer overleed later aan haar verwondingen. De auto die bij het ongeluk betrokken was kwam uit de richting van de Moezeldreef en reed richting de Brailledreef. Direct na het incident startte de politie een onderzoek.

“Bij aanrijdingen met zwaar letsel of met de dood tot gevolg, doet de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van Politie Eenheid Midden-Nederland in samenwerking met het Team Bijzondere Verkeerstaken Politie Teamverkeer Midden-Nederland uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een onderdeel van dit onderzoek zijn snelheids- en remproeven”, zo schrijft de politie Utrecht-Noord op Instagram.

Remweg

Tijdens de proeven wordt er bij verschillende snelheden geremd en door de bocht gereden, zodat het onderzoeksteam een goed beeld krijgt van de totale stopafstand bij een bepaalde snelheid op dit wegdek. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde omstandigheden zoals droog of nat wegdek, profiel van de banden, de staat van de remmen en het type voertuig.

De stopafstand wordt berekend door de remweg en reactieafstand bij elkaar op te tellen. “Als vuistregel bij droog wegdek geldt om de remafstand te berekenen: de snelheid waarmee je rijdt delen door 10, die uitkomst in het kwadraat gedeeld door 2.” Bij een snelheid van 120 kilometer per uur is de remweg dus 72 meter en de reactieafstand 36 meter. De stopafstand is dan 108 meter.



Indrukwekkend

“De collega’s die de afzetting bij deze proef verzorgden waren erg onder de indruk van wat de snelheden met de stopafstanden deden”, aldus de politie. “Wees u bewust van de snelheid, zeker binnen de bebouwde kom.”

De politie laat ten slotte weten: “Deze beelden zijn in samenspraak met de familie van het slachtoffer geplaatst en zeggen niets over de oorzaak van de aanrijding.”