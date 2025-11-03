Politie vraagt opnieuw aandacht voor 30 jaar oude Utrechtse cold case Sjaak Gerwig

De coldcasezaak rond de dood van Sjaak Gerwig uit Utrecht bestaat dit jaar 30 jaar. De politie vraagt daarom opnieuw de hulp van het publiek. “Omdat de recherche echt denkt dat er mensen zijn die meer weten en zich nog niet hebben gemeld, hopen we dat de tijd ‘onze vriend’ is”, zegt een woordvoerder van de politie. “En dat mensen mogelijk door veranderde omstandigheden nu wél durven te praten.”

Sjaak Gerwig verdween op woensdagavond 29 maart 1995. De 18-jarige Utrechter liep die avond van zijn huis aan de Rijnlaan naar zijn vriendin aan de Baarsstraat, na een verjaardag van zijn zus waar hij een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal keek. Hij zou na het bezoekje aan zijn vriendin naar huis terugkeren, maar daar kwam hij nooit aan.

Vier dagen later, op zondag 2 april, werd zijn lichaam gevonden bij Laagraven, tussen Utrecht en Houten. Uit onderzoek bleek dat Sjaak met geweld om het leven was gebracht.

‘We laten Sjaak niet los’

Volgens de politie was Gerwig meerdere malen op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Hij overleed aan de klappen en werd in het water gegooid. De dader is tot op heden nooit gevonden.

Ondanks uitgebreid onderzoek in de afgelopen decennia blijft de politie geloven dat er mensen zijn die meer weten over de dood van Sjaak. “We zijn daar écht van overtuigd”, aldus de politie. “Daarom laten we Sjaak niet los en vragen we het publiek weer om hulp.”

Heropening

In 2021 werd het onderzoek heropend na nieuwe informatie. De politie onderzocht toen het scenario dat Sjaak mogelijk een financieel conflict had met iemand uit zijn omgeving. De politie kwam daarom met een speciale opsporingsbijlage in de papieren krant van DUIC.

De zaak geldt als een zogenoemde cold case: een ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf van minimaal twaalf jaar staat en dat nog niet is opgelost. De beloning voor de gouden tip is 30.000 euro.

De politie laat weten dat mensen via de opsporingstiplijn 0800-6070 informatie kunnen melden. Als je anoniem iets wil doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Lees hier meer over de zaak.