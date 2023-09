Politie ziet in Utrecht veel fatbikes die niet aan de regels voldoen en gaat extra controleren

De politie in Utrecht gaat de komende tijd vaker zogenoemde fatbikes controleren. Reden hiervoor is dat agenten veel fietsen aantreffen die niet aan de regels voldoen.

Een fatbike is een fiets die veelal elektrisch is aangedreven en kleine dikke banden heeft. De politie zegt dat ze steeds vaker te zien zijn in het straatbeeld en dat veel van deze fatbikes een gashendel hebben of trapondersteuning die niet stopt bij 25 kilometer per uur. “In beide gevallen is het een voertuig geworden, die zo niet is goedgekeurd en daarom niet is toegestaan voor gebruik op de openbare weg.”

Als een fatbike die niet aan de eisen voldoet betrokken raakt bij een ongeval is de kans volgens de politie groot dat de verzekeraar alle schade op de eigenaar gaat verhalen. “Om dit soort narigheden te voorkomen, zullen wij de aankomende tijd veel meer gaan controleren.”

Wanneer iemand op een ‘verboden’ fatbike rijdt zal de eerste keer een boete worden uitgeschreven. De tweede keer krijgt de eigenaar weer een boete, die weliswaar hoger is dan de eerste, en ook wordt de fiets in beslag genomen. “Heb je zo’n fatbike met gashendel, haal de gashendel er dan af. Kan jouw fatbike trapondersteuning sneller dan 25 kilometer per uur, schroef dit dan terug. Het lijkt leuk, maar het is risicovoller dan je denkt”, aldus de politie.