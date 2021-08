Politie zoekt eigenaar van achtergelaten rollator in De Meern: ‘We willen onraad graag uitsluiten’

De politie is op zoek naar de eigenaar van een rollator die maandag is aangetroffen in De Meern. “We willen onraad graag uitsluiten”, laat de politie weten op Twitter.

Het gaat volgens de politie om een vrij nieuwe rollator die sinds maandag in het Kloosterpark in De Meern staat. “Beetje vreemd en niet zonder zorg”, aldus de politie. Om uit te sluiten dat er iets ernstigs met de eigenaar is gebeurd, is de politie op zoek naar mensen die weten van wie de rollator is.

Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via een direct message naar het twitteraccount van de politie Vleuten-De Meern of door te bellen met 0900 8844.