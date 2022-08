Politie zoekt fietser die doorreed na ongeval op Gele Brug in Utrecht Foto: Marleen Stoker

De politie Utrecht is op zoek naar een fietser die op dinsdag 2 augustus betrokken was bij een verkeersongeval op de Hogeweidebrug. Bij het ongeval op de brug, die ook wel bekend als de Gele Brug, was een snorfiets en een fietser betrokken. Beide bestuurders zijn ten val gekomen. Het ongeval vond plaats tussen 17.15 en 17.30 uur. De fietser is na het ongeval weggereden zonder een identiteit kenbaar te maken. De politie verzoekt de fietser zich te melden. Gebeurt dat niet, dan wordt er aangifte gedaan. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

