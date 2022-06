Politie zoekt getuigen in onderzoek naar overleden man in water langs Maarssenbroeksedijk in Utrecht

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de overleden man die zondagmiddag door een voorbijganger werd gevonden in het water aan de Maarssenbroeksedijk in Utrecht. De politie heeft maandag bekendgemaakt dat het gaat om een 56-jarige man uit Maarssen en doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur en kort donker haar. Ten tijde van zijn overlijden droeg hij volgens de politie een donkerkleurig vest met grijze binnenzijde en een witte opdruk. Verder droeg hij een grijs t-shirt, een donkere trainingsbroek met witte streep op de zijkant en donkere schoenen.

De politie laat weten niets uit te kunnen sluiten over de doodsoorzaak van de man, die zondagmiddag rond 14.30 uur werd gevonden. Daarom is er een onderzoek ingesteld en wordt er een buurtonderzoek gedaan. De politie roept eventuele getuigen, die de man tussen 0.00 en 14.30 uur hebben gezien of meer informatie hebben, op om zich te melden. Hiernaast hoopt de politie gebruik te kunnen maken van camerabeelden van bedrijven in de omgeving.